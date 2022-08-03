البوصلة تطلب الاطلاع على نتائج جرد القروض والهبات المسندة للدولة التونسية

تقدّمت منظمة البوصلة اليوم الأربعاء، بمطلب نفاذ إلى المعلومة لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية للحصول على التقرير الذي أعدّته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض الهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات المالية خلال السنوات العشرة الأخيرة والذي عرضته رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 1 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج.

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