البوصلة تعلن مقاطعة أشغال البرلمان القادم

أعلنت منظّمة البوصلة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، مُقاطعتها لمؤسسة مجلس نواب الشعب القادم، والنأي بنفسها عن اكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس واكساء جلّ ركائز بناءه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة.

وأكدت البوصلة مُواصلتها لعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين ، للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء.

وشددت البوصلة على أنها ترفض أن تكون شاهد زُور على مسار انفرادي ومجلس كرتوني.

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