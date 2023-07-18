«التآمر على أمن الدولة».. تحجير السفر ومنع الظهور في الأماكن العامة ضد متهميْن أُفرج عنهما

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الاثنين، ان دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية، قرارا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الاماكن العامة

واضاف الترخاني أنه بعد الافراج عن المتهمين الاثنين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 جويلية الحالي دون اخذ اية تدابير في حقهما، تقدمت الوكالة العامة بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الاماكن العامة.

واشار الى ان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، تولت توجيه تلك القرارات الى لسلط المعنية لتنفيذها.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية « التآمر على أمن الدولة » أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، يوم الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

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