التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرنية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 24 مارس 2022 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

وتناول اللقاء جملة من المحاور، ومن بينها الاستشارة الوطنية ومحاولات تعطيلها من جهات تمّ تحديدها بالرغم من نجاح الاستشارة بفضل إرادة الشعب التونسي والإطارات التونسية التي تصدّت للمحاولات اليائسة التي تم إحباطها.

كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرنية التي هي نوع من الإرهاب لا تتورّع في اللجوء إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات بوجه عام مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة.

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