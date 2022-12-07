التاسعة: البرمجة متواصلة بصفة عادية من أستوديوهات القناة

أصدرت قناة التاسعة اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا على إثر ما تم تداوله صباحا بخصوص تنفيذ حكم استعجالي يقضي بغلق استوديوهات القناة بولاية اريانة لعدم خلاص معاليم كراء متراكمة .

وأكدت القناة أنّه خلافا لما تمّ ترويجه ما حدث صبيحة اليوم هو مجرّد إشكال قانوني قديم قد تمّ تجاوزه سريعا بعد تسوية الوضعية مع المعني بالأمر و تتواصل البرمجة بصفة عادية من أستوديوهات القناة.

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