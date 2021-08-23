التاس ترفض مطلب هلال الشابة في إيقاف تنفيذ قرار المكتب الجامعي

قررت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان TAS رفض مطلب ايقاف تنفيذ العقوبة المؤقتة التي صدرت عن المكتب الجامعي بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ضد الهلال الرياضي الشابي وذلك لما اعتبرتها خروقات خطيرة ومتكررة لواجباته المنصوص عليها في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم والمنصوص عليها أيضا في القوانين الأساسية للإتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكرة القدم .

وأشارت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه سوف يقع عرض العقوبة على أنظار الجلسة العامة التي سوف تنعقد يوم 11 سبتمبر 2021 ، طبقا لقرار المكتب الجامعي بتاريخ 8 أوت 2021.

كلمات البحث :التاس;المكتب الجامعي;هلال الشابة