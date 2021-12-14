التحالف من أجل تونس يُثمن ما جاء في خطاب الرئيس ويعتبره إعلان نهاية منظومة فاشلة

ثمّن حزب التحالف من أجل تونس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمس، معتبرا أنه يُعبر عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم الا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.

واعتبر الحزب أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.

وشدد التحالف من اجل تونس على أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد، مجددا دعمه ومساندته لما أعلن عنه الرئيس منذ 25 جويلية من إجراءات كان التحالف من أجل تونس من المطالبين بها، آملا أن تمهّد الإجراءات المعلن لاستعادة مناخ محفّز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشيط دورة الاستثمار الوطني.

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