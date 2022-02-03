التحالف من أجل تونس يُطالب بتأجيل تظاهرة 6 فيفري احتراما للإجراءات الصحية

عبّر التحالف من أجل تونس المساند للإجراءات 25 جويلية في بيان له اليوم الخميس، عن تأييد قياداته ومنتسبيه لكل المطالب المشروعة لدعم مسار التصحيح لإنقاذ الدولة الوطنية وإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق استقلالية وحياد السلطة القضائية، مؤكدا استعداده الدائم للمشاركة في كل التظاهرات والتحركات والمنابر الإعلامية التي تيسّر تحقيق مطالب التونسيين.

واعتبر التحالف اختيار تاريخ 6 فيفري للتظاهر هو اختيار غير صائب باعتبار أنّ إجراءات حظر التجمعات لا تزال سارية، وكذلك انسجاما من التحالف من اجل تونس مع موقفه الذي أدان فيه تظاهرة 14 جانفي واعتبرها تجاوزا صارخا وغير قانوني لإجراءات الحظر.

وطالب التحالف مختلف الأطراف الداعية لتظاهرة 6 فيفري إلى إعلان تأجيلها لموعد لاحق احتراما للإجراءات الصحية ولتدابير الحظر التزاما بالقانون وانسجاما مع المبادئ.

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