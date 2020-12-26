التحاليل السريعة لتقصي كورونا: تجاوز نسبة التحاليل الايجابية 20% في بعض الجهات

كشفت منصة « الشفاء على أيديكم » في معطيات نشرتها اليوم السبت، أن نسبة التحاليل الايجابية فاقت 20 بالمائة من بين التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا، التي بادرت بإجرائها بعض المندوبيات الجهوية للصحة، خلال الاسبوع الحالي، في عدد من مناطق البلاد.

وأشارت المعطيات التي نشرتها المنصة، التي تضم عددا من مهنيي القطاع الصحي وتسعى الى توفير كل المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا، الى ان المندوبيات الجهوية للصحة في 4 ولايات قامت باجراء ما يزيد عن 4680 تحليلا سريعا لفائدة المواطنين بصفة عشوائية.

وقد سجلت المصالح الطبية اجمالا 696 تحليلا ايجابيا اي ما يعادل نسبة 15 بالمائة غير ان هذه النسبة وصلت الى 35.6 بالمائة في معتمدية مساكن التابعة لولاية سوسة اذ تم تسجيل 66 تحليلا ايجابيا بعد إجراء قرابة 185 تحليلا سريعا بتاريخ 24 ديسمبر الجاري و23.2 بالمائة في منطقة العمران الاعلى من ولاية تونس اثر القيام ب 250 تحليلا سريعا بتاريخ 22 ديسمبر الجاري.

كما كشفت التحاليل السريعة التي تم إجراؤها في إطار حملات تقصي فيروس « كورونا » بمختلف مناطق ولاية باجة، عن إصابة 166 شخصا من جملة 905 تحليلا اي بنسبة 18.3 بالمائة، يوم 24 ديسمبر الجاري بولاية باجة.

وبلغت نسبة التحاليل الايجابية 17.6 بالمائة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، 17.1 بالمائة في معتمدية الحرايرية التابعة لولاية تونس 17.1 بالمائة في معتمدية النفيضة من ولاية سوسة و15 بالمائة في مدينة منوبة.

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