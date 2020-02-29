التحاليل المخبرية تؤكد عدم إصابة الإيطالية التي تم وضعها في الحجر الصحي بالكورونا

أكد المدير الجهوي للصحّة بسوسة سامي الرقيق في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن التحاليل المخبرية التي أجريت اليوم أثبتت على السيدة الإيطالية التي تم وضعها في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وأتت نتائج التحاليل المخبرية التي صدرت عشية اليوم، سلبية ما يعني سلامة المواطنة الإيطالية القاطنة بمدينة المكنين والمتزوجة من تونسي والتي عادت مؤخرا من ايطاليا.

يُشار إلى أن الإطارات الطبية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وضعت خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، مواطنة إيطالية متزوجة من تونسي، عادت مؤخّرا من ايطاليا، في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى وذلك بعد أن اتصلت بقسم الاسعاف الطبي الاستعجالي لابلاغ العاملين به أنها تشكو من السعال وارتفاع في درجة حرارة جسمها.

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