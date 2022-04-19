التحضير لشفط شحنة القازوال من داخل خزانات السفينة xelo

تحول يوم الإثنين 18 أفريل 2022، ربيع المجيدي وزير النقل رفقة المعتمد الأول لولاية قابس وعدد من الإطارات من الوزارة وديوان البحرية التجارية والموانئ إلى موقع غرق السفينة xelo وذلك لمعاينة مدى تقدم العمليات الميدانية و المبرمجة ضمن الخطة الوطنية لمجابهة الكوارث في مرحلتها الثانية والمتمثلة في تطويق مكان الحادثة بالحواجز لمنع تسرب شحنة السفينة المحملة ب 750 طنا من القازوال وتفادي اي إمكانية لتسربها في عرض البحر .

وإثر المعاينة الميدانية والتأكد من سلامة الحواجز البحرية والتطويق المحكم للمكان حضر الوزير اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المكلفة بتدارس الامكانيات التقنية المثلى للمرور للمرحلة الثالثة من خطة الانقاذ والمتمثلة في شفط شحنة القازوال من داخل خزانات السفينة واجلائها إلى مواقع تخزين آمنة وهي عملية تقنية دقيقة ومفصلية تمهد للمرحلة الرابعة للخطة وهي سحب السفينة وانتشالها.

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