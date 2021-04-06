التحكّم في الأسعار محور لقاء رئيس الحكومة برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد اللّه.

وأوضح رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد من أهم أولويّات الحكومة لا سيما في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب، داعيا جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في ظلّ توفّر الإنتاج بالسوق الداخلية خاصة خلال الشهر الكريم.

من جهته، استعرض رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد اللّه لرئيس الحكومة الصعوبات التي تثقل كاهل المواطن جرّاء ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية خصوصا في ظل الوضع الصحي المعلوم وما يعرفه شهر رمضان من مصاريف إضافية، حاثا المجتمع المدني بأن يكون عينا رقابية معاضدة لجهود الدولة ومنظمة الدفاع عن المستهلك مركزيا وجهويا من أجل المساهمة في رصد كل الاخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية.

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