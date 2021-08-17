التخفيض في أسعار الكراس المدرسي

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكراس المدرسي المنضوية في الجامعة الوطنية للورق اليوم الثلاثاء، التخفيض في أسعار الكراس غير المدعم وذلك حتى موفى شهر سبتمبر 2021 مساهمة منها في المجهود الوطني المبذول.

ويأتي ذلك تفاعلا من هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع دعوة رئيس الجمهورية، قيس سعيد للتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.

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