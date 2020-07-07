التخفيض في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة 7 جويلية 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:

- البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد 1945 مليم/لتر

- الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1725 مليما/لتر،

- الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد : 1490 مليما/لتر.

كما تعلم الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار المواد البترولية الأخرى.

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