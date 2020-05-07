التخفيض في أسعار البنزين والغازوال.. وفيما يلي التفاصيل

اجتمعت اليوم الخميس 7 ماي 2020، لجنة ضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا للنظر في التعديل الشهري لأسعار المحروقات كما هو منصوص عليه بقرار وزير الطاقة بتاريخ في 31 مارس 2020.

وتقرر بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل من البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من شهر أفريل الجاري، التخفيض في الأسعار بمعدل 1.5% كما يلي:

البنزين: تخفيض بـ30 مليما ليصبح 2005 مليما

الغازوال دون كبريت: تخفيض بـ25 مليما ، يصبح بـ 1775 مليما

الغازوال العادي: تخفيض بـ20 مليما ليصبح يـ 1530 مليما

هذا وتبقى أسعار مواد المحروقات الأخرى دون أي تغيير.

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