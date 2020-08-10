التخفيض في أسعار المحروقات: وفيما يلي التفاصيل

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة 11 اوت 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:

- البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد : 1915 مليما /لتر،

- الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1700 مليما/لتر،

- الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد : 1470 مليما/لتر.

كما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على اسعارها أي تعديل.

ويذكر أن هذا التعديل هو الخامس منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزيري الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع بعض المواد البترولية، وينص في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهريا نسبة 1.5% من السعر الجاري به العمل.

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