التخفيض في معدّل مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية

أصدر وزير التربية قرارا جديدا نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 ماي 2021، يتعلق بتنقيح شروط القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية.

وعوّض القرار الجديد الفصل 16 من القرار المؤرخ في 29 جويلية سنة 2019 والمتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بفصل جديد.

ونص الفصل 16 الجديد على أن يقع التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية لا يقل عن 15 من 20.

كما سمح الفصل الجديد بإمكانية قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حد استنفاد طاقة الاستيعاب على ألا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.

وحُددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021-2022 بـ 3550 مركزا (نظام نصف إقامة ونظام إقامة كاملة) موزعين على 27 مندوبية جهوية للتربية في كامل البلاد.

كما ينص القرار على ضرورة أن يتوفر في المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية شرطان أساسيان هما عدم الرسوب بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي، وعدم تجاوز 13 سنة من العمر في 15 سبتمبر من السنة الدراسية التي تجرى فيها المناظرة.

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