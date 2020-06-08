التخفيض مُجددا في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا قد اجتمعت في موعدها الشهري وقررت للشهر الثالث على التوالي التخفيض في أسعار بيع بعض المواد البترولية للعموم بداية من منتصف هذه الليلة 9 جوان 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:

- البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد 1975 مليم/لتر.

- الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1750 مليما/لتر.

- الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد: 1510 مليما/لتر.

كما أكدت الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار المواد البترولية أو الغازية الأخرى.

كلمات البحث :تخفيض;محروقات