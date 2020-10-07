التخلّي عن إعادة التحليل لمريض كورونا واعتباره شُفي بعد انقضاء الحجر

أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير خلال ندوة صحفية لوزارة الصحة عقدت اليوم الأربعاء، أنه مع تضاعف عدد الحالات فإن التحاليل ستجرى للأشخاص الذين يحملون أعراض المرض أو ممّن كانوا من المخالطين المباشرين للمصاب، وتم التخلّي عن إعادة التحليل للمريض أو لحامل الفيروس، واعتباره شفي تماما بعد انقضاء مدّة الحجر.

كما أضاف الوزير بأنّه سيتمّ اعتماد التحاليل السريعة في المستشفيات والمناطق التي تظهر فيها بؤر للمرض.

وقال المتحدث إن 19 مخبرا عموميا يتولى القيام بتحليل PCR و33 مخبرا خاصا.

ومن جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية على أهمية تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة منها ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الاكتظاظ.

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