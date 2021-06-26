التراخيص ضرورية للتنقل بالقطار من وإلى مناطق الحجر الشامل أو الموجه

اخر تحديث : 26/06/2021

عطب تقنيّ وراء تعطّل سير حركة قطارات للمسافرين بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تبعا لقرارات الحجر الصحي الشامل أو الموجه ببعض الولايات خلال الفترة الممتدة من 26 جوان 2021 إلى 05 جويلية 2021، فإن التنقل من و إلى هذه الولايات بمختلف معتمدياتها المعنية بالحجر بواسطة القطارات المخصصة لها أو المارة عبرها يقتصر وجوبا على حاملي التراخيص في الغرض.
هذا ودعت الشركة مختلف الحرفاء إلى الالتزام المطلق بارتداء الكمامات في المحطات و على متن قطارات نقل المسافرين.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق