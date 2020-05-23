الترخيص لسيارات الأجرة بتأمين تنقل الإطار التربوي والتلاميذ بشروط

أعلنت وزارة النّقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه تقرّر بالتنسيق مع وزارة التربية:

– الترخيص لأصحاب سيارات الاجرة لواج التي تتجاوز مناطق جولانها حدود الولاية (خط أحمر) لتأمين تنقل الإطار التربوي إلى ولايات مراكز عملهم وذلك يومي 26 و27 ماي 2020 مع احترام مناطق الجولان المرخص بها.

كما تتولّى نفس وسائل النقل تأمين تنقّل التلاميذ من ولايات مقر سكناهم إلى مبيتات الإقامة بالمؤسسات التربوية (معاهد المكفوفين، معهد الفنون بالعمران، المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه‏ و المعاهد النموذجية).

– منع حمل أكثر من 50% من العدد المسموح به من الركاب دون اعتبار السائق،

– توظيف زيادة بــ 50% على التعريفة المطبقة حاليا.

هذا و يتعين لممارسة هذه الأنشطة التقيد بالالتزامات الصحية المعلن عنها بالاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه على غرار إجبارية وضع الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم العربات واستظهار الركاب بالتراخيص المستوجبة و المسندة من مصالح وزارة التربية.

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