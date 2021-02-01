الترخيص للستاغ ببناء أنبوب الغاز «تونس- المبطوح – بنزرت»

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمـر حكومي عدد 68 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 ، يتعلق بالترخيص في بناء أنبوب الغاز « تونس- المبطوح – بنزرت » ومده واستغلاله.

وينص الأمر الحكومي على أنه يرخص للشركة التونسية للكهرباء والغاز في بناء أنبوب الغاز « تونس- المبطوح – بنزرت » وفي مده واستغلاله لمدة غير محددة.

تبلغ طاقة النقل القصوى لأنبوب الغاز 150 ألف متر مكعب في الساعة. وتتمثل أهم خصائص هذا الأنبوب وعناصره في:

ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 24 بوصة ويبلغ طولها 70 كيلومترا، تربط بين محطة قطع الغاز بفوشانة ومحطة الغاز المبطوح.

ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 12 بوصة ويبلغ طولها 40 كيلومترا، تربط بين نقطة الربط على مستوى محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بجرزونة.

ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 20 بوصة ويبلغ طولها 50 كيلومترا، تربط بين نقطة الربط على مستوى محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بالخروبة.

ـ أنابيب بأقطار 8 و4 بوصات معدة لتزويد المناطق البلدية المحاذية.

ـ 15 محطة لقطع الغاز

ـ تجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز

ـ علامات استدلال تحدد موضع الأنبوب) يخضع نقل الغاز الطبيعي للخاصيات الفنية المعمول بها وللتشريع الجاري به العمل(.

ويمر مسلك أنبوب الغاز بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت عبر المعتمديات والعمادات التالية:

-الجزء الأول: أنبوب الغاز « تونس-المبطوح » والبلديات المجاورة، يربط بين محطة الانطلاق المتواجدة بالقرب من محطة قطع الغاز بفوشانة ومحطة الوصول بالمبطوح و

ينطلق هذا الأنبوب من محطة الانطلاق المتواجدة بالقرب من محطة قطع الغاز بفوشانة ويمتد على مسافة 70 كيلومتر ويمر عبر كل من معتمديات: فوشانة، المحمدية، المرناقية، الجديدة، واد الليل وأوتيك. وتكون نقطة وصول الأنبوب محطة الغاز بالمبطوح.

ـ الجزء الثاني: أنبوب الغاز « المبطوح-بنزرت »

القسط الأول: « المبطوح-جرزونة » والمناطق البلدية المحاذية، يربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الوصول بجرزونة.

ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المبطوح ويمتد على مسافة 40 كيلومتر محاذيا للطريق السيارة « تونس-بنزرت » ويمر عبر كل من معتمديات: أوتيك، العالية، منزل جميل. وتكون نقطة وصول الأنبوب بمحطة الغاز بجرزونة.

القسط الثاني: « المبطوح- الخروبة » والمناطق البلدية المحاذية، يربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الوصول بالخروبة.

ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المبطوح ويمتد على مسافة 50 كيلومتر ويمر عبر كل من معتمديات: أوتيك، ماطر، تينجة. وتكون نقطة وصول الأنبوب بمحطة الغاز بالخروبة.

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