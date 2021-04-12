الترفيع استثنائيا في مدّة الإشهار إلى 14 دقيقة في الساعة خلال شهر رمضان 2021

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2021، الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة من 12 إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث وذلك بشكل استثنائي خلال شهر رمضان 2021.

وأشارت الهايكا في بلاغ لها، إلى أن الفصل الثالث من القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري ينص على أن « لا تتجاوز مدة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة واثنتي عشر دقيقة خلال شهر رمضان » .

ويأتي هذا القرار بعد دراسة مطالب بعض القنوات في هذا الخصوص ومراعاة للوضعية الاقتصادية للمنشآت الإعلامية السمعية البصرية الخاصة.

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