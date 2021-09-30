الترفيع بـ10% في سعر بيع حديد البناء

أعلن رئيس غرفة مصنعي الحديد محمد الهادي بن عياد في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت الترفيع في أسعار مادة حديد البناء بنسبة 10% بداية من اليوم الخميس، وذلك استجابة لمطالب الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وأرجع محمد الهادي بن عيّاد، هذه الزيادة في الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الحديد على مستوى العالم، حيث وصل سعر « عروق الحديد » أي المادة الأولية لإنتاج هذا المعدن، إلى ألفي دينار للطن الواحد.

وأدت هذه الزيادات على مستوى المواد الأولية إلى تضرر الصناعيين، الذين تحملوا تكاليفها منذ شهر ماي الماضي، قبل أن تستجيب لهم وزارة التجارة وتقرر ترفيع سعر بيع الحديد بنسبة 10 %.

ولفت إلى أن سعر المواد الأولية تجاوز مؤخرا ثمن البيع للعموم، ما دفع 3 مصانع حديد في جهة الساحل إلى الإغلاق مؤقتا بالنظر لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف الإنتاج التي تجاوزت المداخيل.

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