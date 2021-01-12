الترفيع في أسعار البيض ولحم الدجاج

أعلن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب، عن تحيين الأسعار المرجعية للحم الدجاج وبيض الإستهلاك من قبل « لجنة متابعة المخزونات التعديلية »، على إثر إرتفاع أسعار العلف المركب، لتصبح كالآتي:

*السعر المرجعي لبيض الاستهلاك : 205 مليم للبيضة الواحدة يتم إعتماده إبتداءا من تاريخ 03 جانفي 2021.

*السعر المرجعي لدجاج اللحم الحي: 3395 مليم/الكلغ يتم إعتماده إبتداء من تاريخ 01 فيفري 2021.

*السعر المرجعي لدجاج اللحم الجاهز للطبخ دون هامش ربح : 5775/الكلغ يتم إعتماده إبتداء من تاريخ 01 فيفري 2021.

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