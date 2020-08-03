الترفيع في أسعار السجائر بداية من اليوم

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أنّه طبقا لقرار وزيـر المالية بصدد النشر، تم تعديل بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة للسجائر وللمواد الأخرى المختصة بها الدولة بداية من 03 أوت 2020 .

ويتعين على جميع باعة هذه المواد الذين توجد بحوزتهم كميات مواد الإختصاص إشتروها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لمكتب قابض المعاليم الذي يتزودون منه عادة أجله الأخير يوم 06 أوت 2020 وذلك بالنسبة لكميات مواد الإختصاص الموجود عندهم إثر غلق محلات تجارتهم يوم 02 أوت 2020.

مع العلم أن الكميات الواقع الإعلام بها تستوجب عند الإعلام المنصوص عليه دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة المالية المختصة.



كلمات البحث :أسعار;ترفيع;سجائر