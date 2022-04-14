الترفيع في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك مساء الأربعاء، أنه في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، فقد تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر كما يلي:

■البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)

■الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)

■الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)

■ البنزين الخالي من الرصاص » الممتاز « : 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)

■الغازوال بدون كبريت » الممتاز » :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)

وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

وفي متابعة لتطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية يشار أنها بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وأشارت الوزارتان إلى أن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.

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