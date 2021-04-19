الترفيع في أسعار المحروقات…التفاصيل

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أفريل 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي الثلاثاء 20 أفريل2021 على الساعة صفر كما يلي:

-البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر،

-الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر،

-الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 85 مليم للتر ليصبح 1805 مليما/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر،

كما أعلنت الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغير.

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