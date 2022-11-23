بداية من الليلة: الترفيع في أسعار المحروقات .. وفيما يلي تفاصيلها

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليم للتر

الغازوال بدون كبريت: 2205 مليم للتر

الغازوال العادي : 1985 مليم اللتر

البنزين الخالي من الرصاص « الممتاز » : 2855 مليم اللتر الواحد

الغازوال بدون كبريت » الممتاز »: 2550 مليم اللتر الواحد

وبررت الوزارتان هذا الترفيع بما »تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، وأشارتا إلى أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وأكّدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الانارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

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