الترفيع في الحكم ضدّ الصحفي خليفة القاسمي من سنة إلى 5 سنوات سجنا

أكدّ الصحفي خليفة القاسمي، في تدوينة على صفحته بموقع الفايسبوك، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قضت بإدانته والترفيع في الحُكم الصادر ضدّه من سنة إلى 5 سنوات سجنا.

وفيما يلي نصّ التدوينة:

« الحكم لم ينص على النفاذ العاجل يعني باش نبقى في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب.

توضيح هام: الحكم صدر على خلفية مقال صحفي منشور باذاعة موزاييك وحسب التحرير وكل الهياكل المهنية المحلية والدولية لم يتضمن اي خطأ مهني.

هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية. »

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