الترفيع في تسعيرة شراء التبغ المحلي بجميع أنواعه

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في بلاغ لها اليوم الاثنين، الرفع في تسعيرة شراء التبغ المحلي بجميع أنواعه من خلال إقرار تعديل على أسعار شراء الكلغ الواحد من التبغ الخام المحلي اعتبارا من سنة 2022 بزيادة تتراوح بين 10 بالمائة و20 بالمائة.

وأوضحت الوكالة أن الإجراء يأتي في إطار تشجيع الفلّاحين على الإقبال على زراعة التبغ ومساعدتهم على مجابهة مصاريف الزراعة مبينة أن قرارها يحظى بمساندة وزارة المالية.

واعتبرت الوكالة أن هذه الزيادة هامة من حيثُ نسبتها اذ أنها بلغت نسبة 10 بالمائة الكغ الواحد من « التبغ العربي » وتبغ الاستنشاق « السوفي » و20 بالمائة في سعر الكغ الواحد من تبغ » البورلي و « شرقي » وهي نسبة هامة تسجل لأول مرة في تاريخ الزيادات في أسعار التبوغ.

وتهدف هذه الزيادة إلى تمكين المزارعين من هامش ربح معقول يغطي الزيادات المطردة لتكلفة الأسمدة والحراثة والسقي وكراء الأراضي، وفق البلاغ ذاته.

وأضافت الوكالة، أن هذا الإجراء يتنزل في اطار تنفيذ لاستراتيجية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني والحد من التوريد والزيادة في الإنتاج كما وكيفا.

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