الترفيع في تعريفات المعاليم القنصلية محور لقاء الرئيس بوزير الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ.

وتناول اللقاء عددا من القضايا وخاصّة منها ما يتعلق بالترفيع في تعريفات المعاليم القنصلية وتأثيرها السلبي على التونسيين بالخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية على صعيد آخر على ضرورة الإسراع بإجلاء التونسيين الذين لا يزالون عالقين بالخارج.

وقد أكّد رئيس الدولة في هذا اللقاء على دور التونسيين بالخارج في مختلف المجالات وبالخصوص في دعم الاقتصاد الوطني وفي المساهمة في شدّ أزر التونسيين في الداخل خاصّة في المدّة الأخيرة وذكر بتطوّع عدد كبير منهم بمدّ المؤسسات الاستشفائية والمواطنين على وجه العموم بما يحتاجون إليه.

كما تناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.

وقد أكدّ رئيس الجمهورية مجدّدا على أنّ تونس لها دبلوماسية واحدة تعمل وفق مبادئ لا تزيغ عنها وهي الحفاظ على سيادة تونس ومصالحها.

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