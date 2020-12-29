الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الأمراض العادية بنسبة 50%

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدره مساء الاثنين 28 ديسمبر 2020، أنه تم الاتفاق على الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الأمراض العادية بداية من غرة جانفي 2021 بنسبة 50 بالمائة للمبلغ الجملي للمضمون الاجتماعي أي من 200 دينارا الى 300 دينارا ، بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المعنيين بمنظومة استرجاع مصاريف للصندوق الوطني للتأمين على المرض .

كما وقع الترفيع في المبلغ المخول لذوي الحق المعنيين من 50 الى 75 دينارا.

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