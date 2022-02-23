الترفيع في طاقة استيعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرّر الترفيع في طاقة استيعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية إلى الـ 75%، وحسب المؤشرات الصحية الإيجابية من المنتظر أن يتمّ الإعلان قريبا عن مزيد الترفيع في هذه النسبة.

وقررت الوزارة مواصلة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي .

ويتم الانطلاق في تطبيق هذه الإجراءات بداية من الثلاثاء 01 مارس 2022.

وتبقى التدابير المذكورة أعلاه، قابلة للتحيين وفقا للمستجدات المتصلة بتطوّر الوضع الصحي بالتنسيق مع الهياكل الصحية والإدارية ذات النظر، حفاظا على سلامة الجميع.

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