الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 100 بالمائة في الفضاءات المفتوحة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، أنه نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية فإنّه تقرر انطلاقا من 1 مارس تحيين البروتوكولات الصحية بمختلف القطاعات.

وينص البلاغ على أنه تقرر:

- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 100 بالمائة في الفضاءات المفتوحة

- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 75 بالمائة في الفضاءات المغلقة مع الاستظهار بجواز التلقيح (و100 بالمائة انطلاقا من 1 أفريل)

- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 100 بالمائة بالنسبة لحافلات النقل السياحي

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