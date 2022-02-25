أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، أنه نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية فإنّه تقرر انطلاقا من 1 مارس تحيين البروتوكولات الصحية بمختلف القطاعات.
وينص البلاغ على أنه تقرر:
- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 100 بالمائة في الفضاءات المفتوحة
- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 75 بالمائة في الفضاءات المغلقة مع الاستظهار بجواز التلقيح (و100 بالمائة انطلاقا من 1 أفريل)
- الترفيع في طاقة الاستيعاب الى 100 بالمائة بالنسبة لحافلات النقل السياحي
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