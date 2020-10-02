التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية

أعلن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، عن التوزيع الجديد للكتل للسنة البرلمانية 2020 -2021 حسب عدد النواب.
وفي ما يلي التوزيع الجديد:
كتلة حركة النهضة : تضمّ 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية : تضمّ 38 نائبا
كتلة حزب قلب تونس: تضمّ 30 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة: تضمّ 18 نائبا
كتلة الاصلاح الوطني: تضمّ 17 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر: تضمّ 16 نائبا
الكتلة الوطنية: تضم 16 نائبا
كتلة تحيا تونس: تضمّ 10 نواب
النواب غير المنتمين إلى كتل : 18 نائبا
كلمات البحث :الكتل البرلمانية;تركيبة
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