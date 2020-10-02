التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية

أعلن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، عن التوزيع الجديد للكتل للسنة البرلمانية 2020 -2021 حسب عدد النواب.

وفي ما يلي التوزيع الجديد:

كتلة حركة النهضة : تضمّ 54 نائبا

الكتلة الديمقراطية : تضمّ 38 نائبا

كتلة حزب قلب تونس: تضمّ 30 نائبا

كتلة ائتلاف الكرامة: تضمّ 18 نائبا

كتلة الاصلاح الوطني: تضمّ 17 نائبا

كتلة الحزب الدستوري الحر: تضمّ 16 نائبا

الكتلة الوطنية: تضم 16 نائبا

كتلة تحيا تونس: تضمّ 10 نواب

النواب غير المنتمين إلى كتل : 18 نائبا

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