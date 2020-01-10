التركيبة الجديدة للكتل النيابية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب « راشد الخريجي الغنوشي » في بداية الجلسة العامة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، عن استقالات كل من النواب فاكر الشويخي وراشد الخياري وميلاد بن دالي من كتلة ائتلاف الكرامة.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

-كتلة حركة النهضة 54

- الكتلة الديمقراطية 41

- كتلة قلب تونس 38

- كتلة ائتلاف الكرامة 18

- كتلة الحزب الدستوري الحر 17

- كتلة الاصلاح الوطني 15

- كتلة تحيا تونس 14

- كتلة المستقبل 9

- غير المنتمين 11

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