التركيبة الجديدة للكتل النيابية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب « راشد الخريجي الغنوشي » في بداية الجلسة العامة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، عن استقالات كل من النواب فاكر الشويخي وراشد الخياري وميلاد بن دالي من كتلة ائتلاف الكرامة.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
-كتلة حركة النهضة 54
- الكتلة الديمقراطية 41
- كتلة قلب تونس 38
- كتلة ائتلاف الكرامة 18
- كتلة الحزب الدستوري الحر 17
- كتلة الاصلاح الوطني 15
- كتلة تحيا تونس 14
- كتلة المستقبل 9
- غير المنتمين 11
كلمات البحث :الكتل النيابية;تركيبة
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