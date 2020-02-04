التركيبة الجديدة للكتل النيابية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، عن استقالة النائب الصحبي صمارة من كتلة المستقبل والتحاق النائب أحمد بن عياد بكتلة ائتلاف الكرامة.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

كتلة حركة النهضة 54

الكتلة الديمقراطية 41

كتلة قلب تونس 38

كتلة ائتلاف الكرامة 19

كتلة الحزب الدستوري الحر 17

كتلة الاصلاح الوطني 15

كتلة تحيا تونس 14

كتلة المستقبل 8

غير المنتمين 11

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