التركيبة الجديدة للكتل النيابية

اخر تحديث : 04/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس الشعب

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، عن استقالة النائب الصحبي صمارة من كتلة المستقبل والتحاق النائب أحمد بن عياد بكتلة ائتلاف الكرامة.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
كتلة حركة النهضة 54
الكتلة الديمقراطية 41
كتلة قلب تونس 38
كتلة ائتلاف الكرامة 19
كتلة الحزب الدستوري الحر 17
كتلة الاصلاح الوطني 15
كتلة تحيا تونس 14
كتلة المستقبل 8
غير المنتمين 11


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