التركيبة الجديدة للكتل النيابية

اخر تحديث : 09/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

التركيبة الجديدة للكتل

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 09 جوان 2020، عن انضمام النائبين محمّد مراد الحمزاوي وزهير مخلوف إلى الكتلة الوطنية.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54
- الكتلة الديمقراطية : 39
- كتلة قلب تونس : 27
- كتلة ائتلاف الكرامة : 19
- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة الاصلاح : 16
- كتلة تحيا تونس : 14
- الكتلة الوطنية : 11
- كتلة المستقبل : 09
- غير المنتمين : 12


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