التركيبة الجديدة للكتل النيابية

اخر تحديث : 16/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس الشعب

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، عن استقالة النائب منجي الرحوي من الكتلة الديمقراطيّة.
كما أعلن الغنوشي عن تغيير في كتلة « المستقبل » بتعيين عصام البرقوقي رئيسا لها ولمياء جعيدان نائبا للرئيس .
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54
- الكتلة الديمقراطية : 38
- كتلة قلب تونس : 27
- كتلة ائتلاف الكرامة : 19
- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة الاصلاح : 16
- كتلة تحيا تونس : 14
- الكتلة الوطنية : 11
- كتلة المستقبل : 09
- غير المنتمين : 13


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق