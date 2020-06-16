التركيبة الجديدة للكتل النيابية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، عن استقالة النائب منجي الرحوي من الكتلة الديمقراطيّة.

كما أعلن الغنوشي عن تغيير في كتلة « المستقبل » بتعيين عصام البرقوقي رئيسا لها ولمياء جعيدان نائبا للرئيس .

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

- كتلة حركة النهضة : 54

- الكتلة الديمقراطية : 38

- كتلة قلب تونس : 27

- كتلة ائتلاف الكرامة : 19

- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16

- كتلة الاصلاح : 16

- كتلة تحيا تونس : 14

- الكتلة الوطنية : 11

- كتلة المستقبل : 09

- غير المنتمين : 13

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