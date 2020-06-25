التركيبة الجديدة للكتل النيابية

اخر تحديث : 25/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس الشعب

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في بداية الجلسة العامة اليوم الخميس 25 جوان 2020، عن استقالة النواب مبروك كورشيد وكمال العوادي والعياشي زمّال من كتلة تحيا تونس.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54
- الكتلة الديمقراطية : 38
- كتلة قلب تونس : 27
- كتلة ائتلاف الكرامة : 19
- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة الاصلاح : 16
- كتلة تحيا تونس : 11
- الكتلة الوطنية : 11
- كتلة المستقبل : 09
- غير المنتمين : 16


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