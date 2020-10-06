التركيبة الجديدة للكتل النيابية



أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، عن التركيبة الجديدة للكتل النيابية ، وذلك بعد معاينة مكتب المجلس بتاريخ 02 أكتوبر 2020 لحجم الكتل حسب التاريخ المرجعي المعتمد في توزيع العضوية والمسؤوليات داخل المكتب واللجان .

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

- كتلة حركة النهضة : 54

- الكتلة الديمقراطية : 38

- كتلة قلب تونس : 30

- كتلة ائتلاف الكرامة : 18

- كتلة الإصلاح : 17

-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16

-الكتلة الوطنية : 16

- كتلة تحيا تونس : 10

- – غير المنتمين : 18

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