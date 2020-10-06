أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، عن التركيبة الجديدة للكتل النيابية ، وذلك بعد معاينة مكتب المجلس بتاريخ 02 أكتوبر 2020 لحجم الكتل حسب التاريخ المرجعي المعتمد في توزيع العضوية والمسؤوليات داخل المكتب واللجان .
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54
- الكتلة الديمقراطية : 38
- كتلة قلب تونس : 30
- كتلة ائتلاف الكرامة : 18
- كتلة الإصلاح : 17
-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
-الكتلة الوطنية : 16
- كتلة تحيا تونس : 10
- – غير المنتمين : 18
كلمات البحث :التركيبة;كتل نيابية
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