التسجيل للحصول على منحة الـ200 د للعاملين بالمؤسسات السياحية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″ والمضمنة بالقائمة المعدة من قبل مصالح وزارة السياحة، تقديم مطالب لتمتيع عمالها بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدرة بـ 200 دينار شهريا ولمدة أقصاها (06) أشهر لكل عامل طيلة سنة 2022، شرط توقف النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا خلال الشهر المعني بالمنحة مع تواصل العلاقة الشغلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المطالب تُودع حصريا عبر المنصة الالكترونية التالية والمعدة للغرض: helptourism.social.tn.

ويندرج هذا الإجراء عملا بأحكام الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية المؤرخ في 18 فيفري 2022.

وتنطلق عملية تقديم المطالب للحصول على المنحة بعنوان شهر جانفي بداية من يوم الجمعة 4 مارس والى غاية يوم الخميس 10 مارس 2022، وعلى المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على المنحة بعنوان شهر فيفري بداية من يوم 16 مارس والى غاية يوم 22 مارس 2022، ويكون تجديد تقديم المطالب بالنسبة لبقية الأشهر بداية من اليوم الأول إلى اليوم السابع من الشهر الذي يليه.

ودعت الوزارة المؤسسات التي لم تتمكن من التسجيل نظرا لعدم ورود معطياتها ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة السياحة، للاتصال بمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة للمؤسسات السياحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية قصد تحيين معطياتها (رقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وتدون أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية.

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