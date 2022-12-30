التشريعية: المحكمة الإدارية ترفض 52 طعنا وتصرّح بقبول 3 طعون

صرحت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.

وأكّدت القاضية بالمحكمة الإدارية، عضو وحدة الاتصال والإعلام بهذه المحكمة ألفة قيراص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المحكمة الإدارية صرّحت في جلسات الجمعة بأحكامها بخصوص 35 طعنا، رفضت منها 26 شكلا وقبلت 7 شكلا ورفضتها أصلا، وقبلت طعنين، شكلا وأصلا.

وأفادت قيراص بأنه بموجب قرار قبول أحد هذين الطعنين، فقد تم إلغاء القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل.

وأضافت أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بالغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب والزام هيئة الانتخابات باعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس (إلغاء أصوات المترشح الثاني للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة وتعويضه بالطاعن المتحصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول).

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