التشكيلات العسكريّة تقوم بـ1200 دوريّة على كامل تراب الجمهوريّة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين، أن التشكيلات العسكريّة تولّت في نهاية الأسبوع الماضي القيام بـ 1200 دوريّة على كامل تراب الجمهوريّة، وذلك في إطار مواصلة تطبيق التدابير الضروريّة لفرض حظر التجوّل بالبلاد والحجر الصحّي الشامل.

كما ساهم جيش الطيران في الفترة نفسها في القيام بطلعات جويّة بواسطة مروحيّات عسكريّة انطلاقا من مختلف القواعد الجويّة، وتجاوزت ساعات الطيران 55 ساعة.

وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنيّة لتأمين وتوزيع المساعدات، إنطلقت صباح اليوم الشاحنات العسكريّة في مختلف المناطق لنقل المساعدات وخفرها وحمايتها من قبل عناصر من الجيش الوطني إلى حين إيصالها إلى نقاط التجميع.

ويواصل آمرو الوحدات العسكريّة التنسيق مع مكاتب البريد بكامل تراب الجمهوريّة لتنظيم عمليّة دخول المواطنين وفرض مسافة الأمان وتطبيق إجراءات التوقّي الصحيّة في الصفوف تجنّبا لانتشار العدوى بين المواطنين.

كما تواصل الوحدات العسكريّة يوميّا وبالتنسيق مع السّلط الجهويّة تأمين عمليّات نقل وتجميع مادّة السميد من المصانع وتوزيعها على مستودعات التخزين المعدّة للغرض.

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