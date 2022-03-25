التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني ضد مالي

اختار مدرّب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري التشكيلة الأساسية للمنتخب في لقائه بنظيره المالي ضمن ذهاب الدور الفاصل والأخير من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
و في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني :
البشير بن سعيد – محمد دراغر- علي معلول -منتصر الطالبي – نادر الغندري – عيسى العيدوني – غيلان الشعلالي – محمد علي بن رمضان – يوسف المساكني – نعيم السليتي -سيف الدين الجزيري .
وستتولى القناة الوطنية الأولى نقل المباراة، التي ستنطلق بداية من الساعة السادسة مساء في ملعب 26 مارس في باماكو، بادارة الحكم الأثيبوبي باملاك تيسيما.
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