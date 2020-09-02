التصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي

صوّت نواب مجلس الشعب في الساعات الأولى لليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، على منح الثقة للحكومة المقترحة برئاسة هشام المشيشي بموافقة 134 صوتا، دون إحتفاظ مقابل رفض67 نائبا.

وقد ردّ رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفة مقتضبة على تدخلات النواب بخصوص قراره إلغاء وزارة التشغيل بأنه تم إدراجها ضمن قطب الشباب في هيكلة الحكومة، مشيرا في سياق آخر إلى نيته إحداث هيكل صلب وزارة المرأة يتم فيه الاهتمام بقطاع الطفولة تشارك فيه مختلف الوزارات.

كما جدّد المشيشي استعداده للتفاعل مع مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية في جميع الملفات، متوجّها بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيد على تكليفه.

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