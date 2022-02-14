التضامن: حجز 23 صفيحة من القنب الهندي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بناء على معلومات مفادها تورّط شخص بجهة حيّ التّضامن من ولاية أريانة في ترويج المخدّرات، تمكّنت دوريّات تابعة لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالتّضامن بمشاركة رؤساء المراكز بالجهة معزّزة بدوريّة تابعة لفرقة الطّريق العمومي بالتّضامن وفرقة التّدخّلات السّريعة بإقليم أريانة ودوريّة تابعة لمصلحة التّوقّي من الإرهاب بأريانة، من مداهمة منزل المعني والقبض عليه وحجز 23 صفيحة من مخدّر القنب الهندي « زطلة »، وذلك بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة.

وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

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