التعاون بين تونس والسعودية أبرز محاور لقاء سعيد بمحمد بن سلمان

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بالرياض، محادثة مع الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالسعودية.

وتوجّه رئيس الدولة، بالمناسبة، بخالص التقدير للقيادة في المملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة لتوفير كل الظروف المناسبة من أجل تنعقد القمة العربية الصينية الأولى في أحسن الظروف وتخلص إلى نتائج ملموسة.

كما تقدّم رئيس الجمهورية بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية على وقوفها الثابت إلى جانب تونس ومساندتها لخيارات شعبها ودعمها المتواصل لبلادنا في شتى القطاعات، معربا عن التطلع إلى مواصلة تدعيم هذه الروابط الأخوية المتينة والراسخة في التاريخ وتعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

ومثلت هذه المحادثة الأخوية فرصة متجددة للقيادتين في البلدين لاستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي المتميز وللتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل الإرتقاء بها إلى أفضل المراتب.

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