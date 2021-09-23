التعليم العالي: فتح 1130 خطّة لانتداب باحثين ومدرسين باحثين بعنوان سنة 2021

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود مساء اليوم الخميس، أنه تمّ الترخيص من قبل مصالح وزارة المالية بفتح 1130 خطة انتداب باحثين و مدرسين باحثين بعنوان سنة 2021.

. هذا وتم إدراج جزء من الانتدابات في قانون المالية لسنة 2021 (330 خطة) وسيتم تسوية 800 خطة اضافية بمقتضى اعتمادات تكميلية أو في إطار قانون المالية التكميلي.

وأكدت الوزيرة أن تونس تفتح الفرص لكفاءاتها من الشباب بالرغم من الوضعية المالية الصعبة جدا التي تعيش على وطأتها، مبينة بأن الوزارة ستُعلن بصفة عاجلة عن فتح مناظرة الانتداب لـ1130 دكتور في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث سواء تحت إشراف الوزارة أو تحت الإشراف المزدوج.

وقالت ألفة بنعودة الصيود إن الوزارة ستحرص على أن تتم المناظرة بسرعة وفي أحسن الظروف وتحترم كل الشروط والشفافية والمساواة بين المترشحين مع التزام الوزارة بعدم تسليم الملفات قبل الحصول على شبكات التقييم .

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